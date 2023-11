Juventus vince 1-0 contro Verona nella Serie A.

La Juventus ha sconfitto il Verona 1-0 nell'anticipo della decima giornata di Serie A. I bianconeri, dopo la vittoria sul Milan, sono riusciti a prolungare la loro striscia vincente, battendo i gialloblù nel recupero con una rete di Cambiaso. Kean aveva segnato due volte, ma entrambe le reti erano state annullate, la prima per fuorigioco e la seconda per un fallo dell'attaccante nell'azione precedente. La Juve è in testa con 23 punti, +1 sull'Inter e +2 sul Milan, che giocano domani.