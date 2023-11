Kane ancora decisivo, Bayern vince a Colonia" (90 characters)"

Con la sua diciottesima rete stagionale in Bundesliga, l'attaccante inglese Harry Kane ha contribuito alla vittoria (1-0) del Bayern Monaco sul campo del fanalino di coda Colonia nell'anticipo della dodicesima giornata di campionato. I bavaresi sono tornati provvisoriamente in testa alla classifica con 32 punti, uno in più del Bayer Leverkusen che giocherà domani a Brema. Arrivato a peso d'oro la scorsa estate dal Tottenham, Kane non sta deludendo la società e i tifosi, dato che tra campionato e coppe ha già segnato 21 volte in 15 partite disputate. Se continuerà così, potrebbe battere il record di gol in campionato (41 reti) che apparteneva al polacco Robert Lewandowski, trasferitosi un anno fa al Barcellona e che ora non viene più rimpianto.