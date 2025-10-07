Kane futuro è ancora al Bayern 'ora penso a restare e fare bene'

Per Harry Kane il futuro è ancora al Bayern. In attesa di staccare il pass per i mondiali del 2026 con la sua Inghilterra (che è in testa al girone K), l'attaccante britannico si è detto disponibile a prolungare la sua permanenza a Monaco e ritiene che il ritorno in Premier League non sia più una urgenza. Il contratto del capitano della Nazionale inglese scade nel 2027 e l'ipotesi di una clausola rescissoria da 56,7 milioni di sterline, attivabile a fine stagione, ha alimentato speculazioni sul suo futuro. Thomas Frank, allenatore del Tottenham, ha affermato che Kane sarebbe stato il benvenuto se avesse voluto trasferirsi. Ma ora questa prospettiva appare remota: il campione 32enne non è ancora sazio dopo aver vinto la Bundesliga la scorsa stagione. "Sicuramente ora posso pensare di restare qui più a lungo - ha detto Kane- Non ho ancora parlato con il club , ma se dovessero presentarsi delle occasioni per farlo sarei disposto ad avere un dialogo aperto. Ovviamente dipende da come andrà il prossimo anno, da cosa faremo insieme. Siamo in un momento fantastico e non sto pensando ad altro. Sulla Premier League, non lo so. Se mi avessero chiesto quando sono andato al Bayern, avrei detto con certezza che sarei tornato. Ora che sono in Germania da un paio d'anni, probabilmente direi che non ci penso, ma non penso nemmeno che non ci tornerò più. Comunque non è il mio ultimo anno al Bayern, e non c'è da affrettarsi, sono sereno mi piace l'allenatore e finché miglioreremo e migliorerò anch'io, sarò felice di vedere cosa potremo ottenere insieme". Kane ha già segnato 19 gol tra club e nazionale in questo inizio di stagione, ma sa che per essere incoronato miglior giocatore del mondo sarà necessario vincere la Champions con il Bayern o i mondiali con l'Inghilterra la prossima estate. "Mi piacerebbe molto vincere il Pallone d'Oro - ha detto Kane -. E' un trofeo per chi meglio rappresenta una squadra o la sua Nazionale, insomma bisogna vincere Champions o i Mondiali: serve una stagione perfetta".