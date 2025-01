Kansas City Chiefs e Filadelfia Eagles si sfidano al Super Bowl 2024 a New Orleans

Sono i Kansas City Chiefs e i Filadelfia Eagles i team finalisti della NFL, che quindi giocheranno il Super Bowl del prossimo 9 febbraio a New Orleans. Nelle due sfide per i titoli di 'Conference', AFC e NFC, Kansas City ha prevalso di misura, per 32-29 sui Buffalo Bills (decisivo il calcio, da 35 yards, del kicker dei Chiefs Harrison Butker); mentre gli Eagles hanno battuto nettamente i Washington Commanders, di cui è comproprietario l'ex asso Nba 'Magic' Johnson, per 55-23.

I Kansas City Chiefs, che sono campioni in carica della NFL, giocheranno quindi il Super Bowl per il terzo anno consecutivo e, in caso di vittoria, diventeranno anche il primo team nella storia della lega a vincere il titolo per tre anni di seguito.