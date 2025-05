Karate: Italia campione d'Europa nel kumite maschile, trionfo a Yerevan

La squadra italiana maschile di kumite si è laureata campione d'Europa per la seconda volta consecutiva, battendo la Croazia a Yrevan nell'ultima giornata dell'appuntamento continentale dedicata alle finali a squadre. L'Italia ha chiuso in bellezza con quattro medaglie su quattro: oro della squadra maschile di kumite, argento con il team maschile di kata e due bronzi conquistati dalle squadre femminili di kata e kumite. Una chiusura trionfale che porta il medagliere finale azzurro a 12 podi totali, tra karate (8) e parakarate (4), con 3 ori, 2 argenti e 7 bronzi, confermando tutta la forza e la profondità del karate italiano.

Nello specifico dei Senior, poi, le 8 medaglie conquistate valgono seconda posizione nel medagliere, dietro soltanto alla Germania che ha un oro in più, ma la prima per numero totale. "Innanzitutto mi complimento con la Federazione armena per l'ottima organizzazione di questi Campionati - le parole del presidente della Fijlkam Davide Benetello -. Per l'Italia, poi, è andato tutto bene. Siamo una federazione che vince titoli in tutte le discipline, dal kumite al kata, passando per il parakarate. Siamo completi e lo abbiamo dimostrato sfiorando il primo posto del medagliere per un attimo. Siamo una grande squadra".

Per il direttore tecnico della Nazionale, Luca Valdesi "tutte le nazioni sono sempre più pronte ed è sempre più difficile competere ma siamo riusciti a prendere risultati importanti: la conferma del kumite a squadre è una bella impresa, in pochissimi riescono a bissare il titolo continentale. E finalmente l'oro nel kata femminile. Possiamo fare anche meglio, credo fortemente in questi ragazzi".