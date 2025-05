Karl-Anthony Towns trascina i Knicks alla vittoria contro i Pacers in East Conference

Karl-Anthony Towns trascina i New York Knicks alla vittoria per 106-100 in casa dei Pacers e riapre così la finale di East Conference con Indianapolis. La serie è ora sul 2-1 per i Pacers.

Dopo due ko in casa, i Knicks hanno fatto assaporare ai tifosi di Indianapolis il sapore amaro di una sconfitta grazie ad un'incredibile rimonta. I Pacers, infatti, avevano 20 punti di vantaggio nel secondo quarto chiuso con una schiacciata a una mano di Obi Toppin, dopo un alley-oop, che aveva elettrizzato la folla. Ma i Knicks hanno ridotto il distacco poco prima dell'intervallo a -13 (58-45).

La rimonta è avvenuta nell'ultimo quarto quando "KAT" ha dato spettacolo, segnando 20 dei suoi 24 punti e catturando 8 dei suoi 15 rimbalzi. Il 29enne massiccio interno dominicano ha fatto di tutto, dai lay-up ai tiri a distanza e una schiacciata di prepotenza in faccia a Andrew Nembhard.