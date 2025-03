Katharina Truppe trionfa nello slalom speciale di Aare, Shiffrin terza

Lo slalom speciale di Aare è stato vinto dalla austriaca Katharina Truppe, 29 anni e primo successo in carriera, con il tempo di 1.42.08, davanti alla connazionale Katharina Liensberger. Solo terza, sotto una fitta nevicata Mikaela Shiffrin, che era ampiamente al comando dopo la prima manche e che sembrava avere a portata di mano la sua vittoria n.101 in Coppa del Mondo.

Per l'Italia in classifica c'è il buon ottavo posto della bresciana Marta Rossetti (1.42.89 e miglior tempo della seconda manche), poi seguono Lara Della Mea, 14/a, e Martina Peterlini, 19/a. Con questo risultato, entrambe sono tra le 25 atlete ammesse allo slalom delle Finali di Sun Valley.

La Coppa del Mondo donne scende ora in Italia, in Val d'Aosta, a La Thuille: da giovedì a sabato prossimi sono in programma una discesa e due superG. Tutte gare perfette per Federica Brignone che proprio sulle nevi di casa potrebbe già vincere la sua seconda coppa del mondo.