Kayode, l'obiettivo è conquistare la Supercoppa

La Fiorentina ha svolto il suo primo allenamento a Riad in preparazione alla semifinale di Supercoppa contro il Napoli, in programma giovedì. Una delle novità è il ritorno in gruppo del brasiliano Dodò, dopo l'infortunio al crociato anteriore destro subito a settembre durante la partita contro l'Udinese. Il giocatore ha dichiarato sui social: "Sono tornato e sono molto felice. Mi è mancata tantissimo questa sensazione. Ringrazio tutti coloro che hanno sostenuto il mio recupero: la Fiorentina, la famiglia, i medici, il fisioterapista, gli addetti alla riabilitazione, i tifosi e i miei compagni. Non vedevo l'ora di stare con loro". Tuttavia, la disponibilità di Dodò per la sfida di giovedì è difficile, così come rimane in forte dubbio la presenza di Nico Gonzalez, fermo da un mese a causa di una lesione muscolare. Entrambi, comunque, sono partiti con la squadra per la trasferta araba. Michael Kayode, una delle rivelazioni della Fiorentina, ha dichiarato: "Siamo molto carichi e faremo di tutto per alzare questo trofeo attraverso le nostre idee di gioco. Il nostro segreto è il gruppo. Tutti inseguono il sogno di portare a casa la Supercoppa. C'è grande aspettativa. Kvaratskhelia? È un top player, l'ho già studiato in campionato e sarà un bel duello. Non mi aspettavo di cominciare così bene, ma ho sentito subito la fiducia dei compagni e dell'allenatore". Fabiano Parisi ha commentato: "È una grande emozione essere qui. Il Napoli è una squadra forte, ma vogliamo dare il massimo per vincere. Il formato di questa competizione ci metterà di fronte a una partita secca e sappiamo come affrontarla. Loro sono arrivati con grande entusiasmo dopo la vittoria sulla Salernitana, ma noi conosciamo il nostro valore".