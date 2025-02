Kevin Durant supera i 30.000 punti in carriera ma i Suns cadono contro i Grizzlies

Ai Suns non basta un Kevin Durant da storia, che con i suoi 34 punti supera quota 30.000 in carriera, perché Ja Morant guida i Grizzlies alla vittoria in trasferta con 26 punti. Philadelphia non sfrutta i 27 punti e 12 rimbalzi di un positivo Joel Embiid e perde di misura contro Toronto, guidata da uno Scottie Barnes da 33 punti. Sono invece 40 i punti segnati da Karl-Anthony Towns, trascinatore per i Knicks nel successo in trasferta sul campo dei Pacers. Successo in trasferta anche per Detroit, che a Chicago domina infliggendo una pesantissima sconfitta ai Bulls e trovando un Simone Fontecchio che in uscita dalla panchina sfiora la doppia doppia con 8 punti e 10 rimbalzi.

Durant è diventato l'ottavo giocatore nella storia dell'Nba a raggiungere i 30.000 punti. Si unisce a LeBron James (41623), Kareem Abdul-Jabbar (38387), Karl Malone (36928), Kobe Bryant (33643), Michael Jordan (32292), Dirk Nowitzki (31560) e Wilt Chamberlain (31419) raggiungendo quota 30.008 per la sua carriera iniziata con i Seattle SuperSonics nel 2007. Il 36enne, quattro volte medaglia d'oro olimpica, ha segnato un paio di tiri liberi a 1'11" dalla fine del terzo quarto per siglare il record. I suoi 34 punti non sono però bastati a far vincere i Suns, sopraffatti dai Grizzlies 119-112.

In una delle più grandi rivalità della lega, i Knicks sono riusciti a battere i Pacers a casa, 128-115, grazie anche ai 40 punti di Karl-Anthony Towns, ma anche ai suoi 12 rimbalzi, 5 assist e 3 intercetti. "KAT" è stato ben sostenuto da Josh Hart (30 pts) e Miles McBride, a 15 punti di cui 4 su 4 a lunga distanza, in uscita di panchina. Dall'Indiana, i 24 punti di Pascal Siakam non sono basta. Quarta sconfitta di fila per i Sixers, sconfitti in casa da Toronto 106-103, nonostante 27 punti di Joel Embiid.