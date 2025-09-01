Acquista il giornale
Khelif fa ricorso al Tas contro il gender test

Olimpionica di pugilato contesta la World Boxing Association

di Redazione Sport
1 settembre 2025
Imane Khelif fa ricorso al Tas contro l'introduzione di test genetici da parte della World Boxing Association per partecipare alle competizioni internazionali. Lo ha annunciato il tribunale arbitrale dello Sport di Losanna. La nuova federazione mondiale del pugilato ha introdotto il test che impedisce all'olimpionica di Parigi 2024, atleta intersex, di partecipare ai Mondiali. La data dell'udienza non e' stata ancora fissata.

