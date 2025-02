Kimi Antonelli brilla nei test in Bahrain: miglior tempo con la Mercedes

Cresce il feeling tra Kimi Antonelli e la Mercedes. Il pilota italiano, alla prima stagione in F1, ha chiuso con il miglior tempo la sessione mattutina nella prima giornata di test in Bahrain. Il 18enne bolognese ha girato in 1'31"428. Secondo Liam Lawson su Red Bull (+0.132 millesimi), terzo Alexander Albon su Williams (+0.154). Ci sono poi Yuki Tsunoda (Racing Bulls, +0.182) e Lewis Hamilton (+0.406). Il neo ferrarista, al debutto nei test, ha completato 69 giri.