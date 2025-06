Kimi Antonelli conquista il primo podio in Formula 1 a Montreal: terzo posto storico

"È stato davvero stressante, ma sono felicissimo: sono partito bene e riuscito ad arrivare terzo: ho faticato un po' alla fine ma davvero contento di questo podio". Kimi Antonelli non nasconde la gioia per il terzo posto a Montreal, il primo podio della sua carriera: a 18 anni il pilota Mercedes riporta l'Italia sul podio del mondiale di Formula 1 che mancava dal 2009 (l'ultimo era stato Giancarlo Fisichella a Spa). "La macchina è stata fantastica qui - ha proseguito Antonelli - l'obiettivo certo è sempre la vittoria, la pista qui è stata molto favorevole, speriamo di poter proseguire di slancio per le prossine gare".