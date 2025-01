Kosta Runjaic sull'inchiesta scommesse: "Concentrati sulla partita contro il Como"

"Per essere sincero, non ne abbiamo parlato. Siamo concentrati sulla prossima partita. Io sono una persona che è molto presente nello spogliatoio ma non così spesso, quindi magari se ne è parlato quando io non c'ero ma non ne sono a conoscenza. Io sono l'allenatore e mi piace parlare di calcio, tattica e moduli. Può avere un determinato impatto è vero, l'atmosfera è buona e c'è un bello spirito di squadra. Stiamo lavorando in maniera molto intelligente e c'è positività". Lo ha detto l'allenatore dell'Udinese, Kosta Runjaic, in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Como, riferendosi all'inchiesta della Procura di Udine in merito a una serie di scommesse anomale e che vede iscritto nel registro degli indagati anche il portiere bianconero Maduka Okoye.