Kristoffersen trionfa nello slalom speciale di Kranjska Gora, vittoria numero 33

Lo slalom speciale di cdm di Kranjska Gora è stato vinto da Henrik Kristoffersen, che ha bissato la vittoria di ieri in gigante nella tappa solvena della coppa del mondo di sci. Con il tempo di 1.39.26, il norvegese ha conquistato la vittoria n. 33 in carriera e anche la testa della classifica di disciplina. Sul podio sono saliti anche il suo connazionale Timon Haugan, secondo, e l'austriaco Manuel Feller, mentre ha chiuso quarto lo svizzero Loic Meillard, che era in testa al termine della prima discesa.

Miglior azzurro, dopo una buona seconda manche su una pista con un fondo sempre più' rovinato, l'altoatesino Alex Vinatzer, nono in 1.40.20. Poi in classifica anche il trentino Stefano Gross 18/o dopo aver chiuso 12/o la prima manche.

La coppa del mondo uomini sale ora in Norvegia, a Kvitfjell: sabato discesa e domenica superG con ritorno in pista dell'azzurro Dominik Paris.