Krystle Wright vince Red Bull Illume Image Quest 2023

Una edizione straordinaria sia per gli scatti che per i risultati: l'australiana Krystle Wright è la prima donna, nei 17 anni di storia del Red Bull Illume Image Quest, a vincere il concorso. La regina dell'edizione 2023 del più grande concorso di immagini al mondo, che celebra gli sport d'avventura e d'azione, ha convinto i 52 giudici di fama internazionale con la foto della scalatrice Angela Vanwiemeersch illuminata in una fessura nel profondo del Long Canyon, situato in Utah (USA). "È incredibile - ha dichiarato - Ho sempre desiderato di avere un posto in questo mondo e che il mio lavoro fosse riconosciuto. Il Red Bull Illume è l'unico palcoscenico che veramente apprezza ciò che facciamo. Vincerlo è davvero una cosa pazzesca!". La Wright è una concorrente storica di questo concorso: nelle edizioni del 2013 e del 2019 è arrivata nella top 25 dei migliori scatti, arrivando fino a essere finalista di categoria nella prima delle due annate. Oltre a vincere il concorso in generale, Krystle ha trionfato anche in una delle 10 categorie in gara: Innovazione by MPB. Durante la cerimonia di premiazione, tenutasi a Sölden in Austria, sono stati annunciati anche i vincitori delle altre 9 categorie del concorso: Emergenti con Canon - Gonzolo Robert Parraguez (CHL); Energia - Ted Grambeau (AUS); Lifestyle by COOPH - Ross Taylor (GBR); Capolavoro by Sölden - Lorenz Holder (GER); Playground by Radiant Photo - Jb Liautard (FRA); Creative - Delphin Montessuit (FRA); RAW - Léo Grosgurin (FRA); Foto di Instagram - Yhabril (ESP); Reels di Instagram - Gabriel Marwein (IND). Oltre all'annuncio della vincitrice generale e dei vari vincitori di categoria, sono stati organizzati diversi workshop ed eventi collaterali con i partner del concorso. Le cinque migliori immagini di ciascuna categoria sono state raggruppate ed esposte in una mostra all'aperto unica ed emozionante che rimarrà a Sölden fino al 21 dicembre. Tra le foto esposte, anche quella del fotografo italiano Filippo Frizzera (in ricordo dell'amico tristemente scomparso dopo un incidente in montagna), finalista nella categoria Capolavoro by Sölden.