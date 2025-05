Kylian Mbappé conquista la sua prima Scarpa d'Oro Europea

Kylian Mbappé ha vinto la Scarpa d'Oro Europea per la prima volta in carriera grazie alla doppietta realizzata nella vittoria per 2-0 del Real Madrid contro la Real Sociedad, sabato. Il nazionale francese ha segnato 31 reti in campionato nella stagione d'esordio in Spagna, aggiudicandosi anche il premio di capocannoniere della Liga.

Secondo posto per l'attaccante dello Sporting Victor Gyokeres (39 gol) e terzo per la punta del Liverpool Mohamed Salah (29 gol). Sebbene Gyokeres abbia segnato otto gol in più di Mbappé in campionato, è arrivato secondo perché la classifica è determinata da un sistema basato sui punti ponderati. I gol segnati dai giocatori che militano nei cinque maggiori campionati europei - Premier League, Liga, Bundesliga, Serie A e Ligue 1 - valgono due punti. Le reti nei campionati dal sesto al 22mo posto nel ranking Uefa, inclusa la Primeira Liga portoghese, valgono 1,5 punti.