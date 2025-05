La 109ª Targa Florio prende il via a Palermo con entusiasmo e tradizione

È ufficialmente scattata la 109ª Targa Florio con il consueto bagno di folla alla partenza in Piazza Verdi, ai piedi del maestoso Teatro Massimo di Palermo, dove migliaia di appassionati hanno accolto con entusiasmo il passaggio delle vetture e l'avvio cerimoniale della manifestazione. A sventolare il tricolore per i primi equipaggi sono stati il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e il Commissario Straordinario dell'Automobile Club d'Italia Tullio Del Sette e il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, che hanno dato il segnale di partenza alle auto protagoniste del prestigioso evento motoristico siciliano. Sul palco anche il presidente dell'Automobile Club Palermo Angelo Pizzuto e diversi Sindaci dei comuni coinvolti dalla corsa. Il via ha visto sfilare tutte le oltre 200 vetture iscritte alle quattro gare in programma: in apertura gli equipaggi del Targa Florio Historic Regularity Rally, seguiti dai protagonisti del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR), del Campionato Italiano Auto Storiche (CIRAS) e infine della Coppa Italia di Zona (CRZ). L'accoglienza calorosa del pubblico ha trasformato ancora una volta la cerimonia di partenza in una vera festa popolare, preludio alla "gara vera", che entrerà nel vivo domani con le sfide a cronometro lungo gli affascinanti e tecnici tratti delle Madonie, dove la leggenda della Targa continua a rinnovarsi anno dopo anno.