La Coppa America torna a Napoli nel 2027 con Emirates Team New Zealand

"Non potremmo essere più felici di portare la Coppa America a Napoli dopo 174 anni e la mia speranza è che vedremo più di un team italiano". Così Grant Dalton, Ceo di Emirates Team New Zealand, a margine della presentazione a Castel dell'Ovo dell'edizione dell'America's Cup, preceduta dalla Louis Vuitton Cup, che si svolgeranno a Napoli nel 2027.

"Luna Rossa è una concorrente incredibile - ha aggiunto - è tra le nostre più grandi rivali. Quindi, non è certo impossibile vedere nella finale di Napoli, fra due anni, la sfida tra New Zealand e Luna Rossa".

Dalton ha riferito che nei mesi scorsi il team New Zeland è venuto in città quattro volte per vedere di persona i luoghi ed ha ricordato le edizioni della Louis Vuitton Cup che il capoluogo campano ospitò nel 2012 e nel 2013 sottolineando la passione dei napoletani per le regate che si disputarono nel golfo, fattore che ha contribuito alla scelta "insieme alla collaborazione e la sostegno che abbiamo ricevuto dal sindaco di Napoli, dal suo staff, dalla premier Meloni, dal ministro Abodi che sono stati incredibili".