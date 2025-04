La Fede Academy di Federica Pellegrini torna a Livigno: al via la nuova edizione

È un gradito ritorno quello che ha animato gli spazi AQ1816, il magnifico Centro di Preparazione Olimpica di Livigno all'interno di Aquagranda. È proprio AQ1816, eccellenza sportiva e futura sede di Casa Italia durante i Giochi Olimpici Invernali del 2026, a ospitare la nuova edizione della Fede Academy, la prestigiosa scuola nuoto ideata da Federica Pellegrini e Matteo Giunta e sostenuta dai main sponsor Livigno e Aquagranda, Nike Swim in qualità di sponsor tecnico, e Caffè Vergnano 1882 per il finanziamento delle borse di studio. Le corsie della piscina olimpica, la vasca da 25 metri, la palestra e le numerose altre strutture sportive di AQ1816 fanno da scenario a un appuntamento molto atteso da tanti giovani talenti del nuoto italiano. "Lavorare al fianco dei giovani nuotatori e delle giovani nuotatrici, per me, è sempre stato uno stimolo enorme" le parole di Fede. "Avere la possibilità di trasmettere quello che ho appreso nel corso della mia carriera, in vasca e fuori, che sono due aspetti complementari della vita di un atleta, è davvero un privilegio, e anche un modo per restituire qualcosa di tangibile al mondo del nuoto, che mi ha dato tanto. In più, è meraviglioso poterlo fare in un contesto come Livigno, ormai una seconda casa per noi, una località dove abbiamo a disposizione tutto il necessario sia per lo sport di altissimo livello, a livello di strutture e di attenzioni, sia una grande varietà di proposte per offrire ai ragazzi esperienze di qualità una volta usciti dalla piscina. Il luogo perfetto per la Fede Academy". I primi a raggiungere Livigno, a fine aprile, sono stati i ragazzi e le ragazze della categoria Junior Plus, compresi tra i 12 e i 18 anni. Seguiranno i gruppi Junior, Kids e Open in autunno, a testimonianza di un progetto che si adatta bene a diverse fasce d'età e che abbraccia il corso di tutta la stagione sportiva. Oltre al rapporto di lunga data che lega la coppia al Piccolo Tibet, la presenza di Giunta e Pellegrini sul territorio con un progetto orientato ai più giovani è un ulteriore motivo di felicità per la località, da sempre impegnata nella promozione dello sport come strumento di coesione socialee di autodeterminazione, attraverso il giusto equilibrio tra atleti d'élite e giovani promesse. Una visione condivisa, che riflette al meglio il DNA livignasco, e che si traduce infine in una grande esperienza formativa per i ragazzi, tra natura incontaminata, strutture all'avanguardia e il desiderio di crescere e migliorare. "C'è sempre la ricerca del giusto mix tra divertimento e responsabilità nell'allenare le prossime generazioni di atleti, e tutto il messaggio della Fede Academy ruota intorno a questo equilibrio" ha aggiunto Matteo. "Per essere dei nuotatori di alto livello, o anche solo per ambire a diventarlo, servono metodo, tecnica, rigore, attenzione ai dettagli. In una parola: disciplina. Ma, allo stesso tempo, bisogna trovare il balance perfetto anche per proteggere la propria salute mentale. Livigno è l'ambiente ideale, perché ci offre la possibilità di utilizzare strutture all'avanguardia, a partire dall'Aquagranda, che è Centro di Preparazione Olimpica, ma è anche un paradiso alpino di rara bellezza, incredibilmente accogliente, dove i ragazzi possono godere di un'esperienza coinvolgente a tanti livelli, non soltanto in acqua".