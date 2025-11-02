La Fiorentina crolla in casa col Lecce, Torino e Pisa 2-2

Fiorentina a picco e ora Stefano Pioli rischia la panchina, dopo lo 0-1 in casa col Lecce. Il Torino invece rimonta in casa il doppio svantaggio col Pisa, in rete con doppietta di Moreo, e nel finale di primo tempo fa 2-2 con Simeone e Adams.

Al Franchi di Firenze, basta un gol di Berisha nel primo tempo per abbattere la Fiorentina, alla sesta sconfitta in campionato. Nel finale rigore concesso su Ranieri e revocato al Var, tra le proteste dei giocatori viola che a fine partita sono andati sotto la curva, bersagliati da fischi e cori. Tra gli slogan della curva fiorentina, anche quello che chiede l'esonero del tecnico. La societa' ha annunciato il silenzio stampa, riferendo che le prossime ore serviranno per definire la situazione. Tensione anche fuori dallo stadio, dove numerosi tifosi sono rimasti per contestare.