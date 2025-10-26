La Fiorentina soffre e rimonta, col Bologna finisce 2-2

La Fiorentina raccoglie il primo punto casalingo del campionato grazie al 2-2 con il Bologna. Nel momento più buio della partita, in doppio svantaggio per le reti di Castro nel primo tempo e Cambiaghi ad inizio ripresa e con il Franchi che rumoreggia, Pioli indovina i cambi ed arriva la scossa viola. Prima Gudmundsson accorcia dal dischetto, dopo un mani di Ferguson su cross di Dodò. Quindi, nel concitato recupero, Kean segna il 2-2, sempre dagli 11 metri, per un tocco col braccio di Bernardeschi. E ancora Dodò si divora il possibile vantaggio a pochi secondi dalla fine, ma sarebbe stato troppo per un bel Bologna, in 10 negli ultimi minuti per l'espulsione di Holm per doppio giallo.