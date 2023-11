La Germania ko in amichevole con Turchia, allarme per Europei

Un nuovo campanello d'allarme per la Germania, nazionale ospitante di Euro 2024, che ha perso 3-2 una amichevole con la Turchia di Vincenzo Montella allo Stadio Olimpico di Berlino. I tedeschi hanno mostrato ancora una volta le loro difficoltà difensive nella prima partita interna per il ct Julian Nagelsmann, subendo le reti nel primo tempo di Kadioglu e dello juventino Yildiz, esordiente da titolare. Ad aprire le marcature era stato Havertz ma poi la squadra di Montella è riuscita a ribaltare il risultato prima dell'intervallo. Fuellkrug ha pareggiato all'inizio del secondo tempo ma un rigore di Sari ha segnato la sconfitta dei padroni di casa, che cercheranno di rifarsi martedì a Vienna contro l'Austria, già qualificata a Euro 2024. La Turchia andrà invece in Galles per l'ultima partita di qualificazione, col pass già in tasca.