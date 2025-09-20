La Juve frena con il Verona, al Bentegodi è 1-1
Conceicao a segno, pari Orban. Annullato gol a Serdar
Primo pareggio in campionato dopo tre vittorie per la Juventus, che non va oltre l'1-1 in casa del Verona. Bianconeri in vantaggio al 19' del primo tempo con Conceiçao. Risponde l'Hellas che pareggia i conti con Orban su rigore poco prima dell'intervallo per un fallo di mano di Joao Mario pescato dal Var e concesso dall'arbitro Rapuano dopo on field review.
Le due squadre si danno battaglia a tutto campo anche se i bianconeri sembrano accusare le fatiche di Champions. A metà del secondo tempo il veronese Serdar trova il gol, ma il Var annulla per fuorigioco. La Juve resta in vetta alla classifica a quota 10, ma lunedì può essere staccata dal Napoli, che riceve il Pisa. Per il Verona, invece, è il terzo pareggio in 4 gare.
