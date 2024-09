La Juventus passa a Verona ed è prima da sola

La Juventus va a vincere 3-0 in casa del Verona e dopo la seconda di campionato è già prima da sola in testa alla classifica di A, a punteggio pieno, unica squadra con la porta ancora imbattuta. Il Verona ha combattuto ad armi pari con i bianconeri fino alla prima rete di Vlahovic (28'). Undici minuti dopo il giovane Savona ha raddoppiato con un colpo di testa. All'inizio della ripresa arriva il 3-0, dal dischetto, ancora con Vlahovic, rigore fischiato per un entrata vistosamente in ritardo di Tchatchoua su Mbangula.