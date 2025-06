La Juventus riprende gli allenamenti alla Continassa in vista del Mondiale per club

Un week-end di riposo per ricaricare le batterie, ma adesso è già ora di tornare a fare sul serio: la Juventus ha ripreso gli allenamenti alla Continassa, il tecnico Igor Tudor ha convocato i suoi giocatori dopo aver lasciato due giorni liberi.

I bianconeri, con il gruppo ridotto all'osso per i tanti calciatori convocati dalle rispettive nazionali, è tornata al lavoro nel quartier generale per preparare il Mondiale per club. Sarà l'ultima settimana di allenamenti in città prima della partenza per gli Stati Uniti fissata per la giornata di sabato. L'esordio nella kermesse americana sarà giovedì 19 giugno alle 3 (ora italiana) contro l'Al-Ain all'Audi Field di Washington.