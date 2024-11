La Lazio vola tra le prime, a Monza decide Zaccagni

La Lazio di Baroni non si ferma. Dopo i successi in Europa League, la squadra biancoceleste batte il Monza 1-0 e vola tra le prime della Serie A: decide la sfida con i lombardi dell'ex Alessandro Nesta il capitano Zaccagni che prima colpisce il palo e poi al 33' con un destro a giro segna il gol-partita. Nella ripresa altre occasioni per la Lazio che non trova però la palla del 2-0. Il Monza resta ultimo in classifica con il Venezia.