La Roma batte la Fiorentina 1-0 e omaggia Edoardo Bove allo stadio Olimpico

La Roma vince 1-0 contro la Fiorentina e subito dopo il triplice fischio è il momento dell'omaggio delle due squadre e dello stadio Olimpico a Edoardo Bove. Giro di campo per il giocatore, fermo dallo scorso 2 dicembre per un malore durante l'incontro tra Fiorentina e Inter, che una volta arrivato sotto la Curva Sud si è commosso per i cori e gli applausi dei 63mila dello stadio Olimpico. In campo sono rimaste anche tutte e due le squadre, compreso Dybala, fuori dai convocati.