La Roma batte la Fiorentina e resta capolista

La Roma batte in rimonta la Fiorentina e resta capolista. Al Franci i viola si illudono con Kean che sblocca il match al 14' del primo tempo con un gol alla distanza: ma alla squadra di Gasperini bastano meno di dieci minuti per ribaltare il risultato. Prima il pari di Soulè al 22' e poi colpo di testa di Cristante al 30' per il 2-1 che fa volare i giallorossi e accentua la crisi dei viola. La squadra di Pioli è ancora a secco di vittorie, mentre la Roma allunga in testa aspettando che scendano in campo Napoli e Milan.