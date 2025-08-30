La Roma vince a Pisa senza brillare troppo

Due squilli del Pisa nei primi 10 minuti del primo tempo (senza gol) e altri due della Roma in avvio di ripresa (uno dei quali cancellato dal Var, con tanto di annuncio dell'arbitro Collu) raccontano una partita con poche emozioni all'Arena Garibaldi, o stadio 'Romeo Anconetani'.

I giallorossi di Gasperini portano a casa tre punti grazie al gol di Soulé ma la prestazione non esalta, il Pisa si consola con una gara dignitosa anche se Svilar alla fine rimane sostanzialmente inoperoso per 80 minuti.

Ma il portiere romanista aveva compiuto un autentico miracolo al 9' su colpo di testa ravvicinato di Meister, su assist di Touré, con il centravanti di casa che solo un minuto più tardi aveva sprecato una ripartenza divorandosi il gol e calciando a lato.

Nella Roma in tanti sembrano confusi e non pungono. Ferguson e poi Dovbyk non ricevono palloni giocabili.