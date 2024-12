La Serie B si autoproduce, parte 'LaB Channel'

La Lega serie B fa un altro passo avanti per la diffusione del campionato cadetto con l'avvio del nuovo canale autoprodotto 'LaB Channel'. Grazie ad un accordo con Amazon Prime, dalla 16/a giornata di campionato in programma nel prossimo fine settimana, gli appassionati potranno seguire tutti i match delle squadre della Serie B tramite un abbonamento dedicato collegato a Prime Video, disponibile già da oggi. E' arrivato così a conclusione il progetto portato avanti per mesi dal presidente della Lega B, Mauro Balata, e da tutti i club per arrivare alla distribuzione del campionato sulla piattaforma Prime Video con un canale prodotto dalla stessa Lega cadetta. Finora per il triennio 2024-2027 la visione della serie B era possibile solo su Dazn, la piattaforma streaming che si è aggiudicata i diritti 2024/27 lo scorso agosto - rinnovando l'accordo precedente - per la trasmissione in co-esclusiva di tutte le partite del campionato, inclusi playoff e playout. Superati alcuni ostacoli tecnici e ottenuta l'autorizzazione dall'Agcom, il canale 'LaB Channel' è da oggi attivo e disponibile per l'adesione da parte degli appassionati. Per attivarlo su Prime Video basterà essere già cliente Amazon Prime o attivare l'abbonamento Prime, e aggiungere al proprio abbonamento, anche 'LaB Channel'. Oltre alle partite, presto saranno disponibili sul canale anche altri contenuti, come gli highlights. L'accordo rappresenta per Prime Video un ulteriore passo in avanti verso l'obiettivo di offrire contenuti d'intrattenimento sempre più premium, ampliando anche la copertura di alcuni degli eventi sportivi live più seguiti. Da parte della Lega B, si tratta di un altro elemento di innovazione nel mondo dei media rights, raggiunto con grande impegno, e in tempi celeri, per mettere a disposizione dei tifosi un nuovo strumento dove seguire il campionato e la squadra del cuore.