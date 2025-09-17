Lacrime Furlani "un anno magico ma è solo l'inizio

"Non so ancora se è reale, finchè non sento l'inno non ci credo. Stasera è successo qualcosa di magico, abbiamo gestito la gara in modo perfetto, abbiamo aggiustato tutto salto per salto finchè non abbiamo ottenuto questo risultato incredibile". Così Mattia Furlani ai microfoni Rai, dopo l'oro nel salto in lungo a Tokyo. "Per questo risultato devo ringraziare tante persone, mamma in primis, la mia fidanzata, mia sorella ma tutta l'Italia che mi ha sostenuto. E' un anno magico, ma è solo l'inizio".