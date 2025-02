Lakers annullano il trade per Mark Williams: non supera le visite mediche

Doveva essere l'altro colpo di mercato che avrebbe messo i Lakers in corsa per il titolo Nba. E invece Mark Williams, individuato per affiancare Luka Doncic (campione appena sbarcato a Los Angeles) non avrebbe superato le visite mediche di rito e i Lakers avrebbero annullato il trade con gli Hornets. Le norme che regolano gli scambi tra le squadre della lega consentono di poter far decadere l'accordo nel caso in cui dai test medici emergano problemi fisici. Diversi secondo l'emittente Espn ma non riconducibili alla schiena. Fatto sta che il team californiano ha bloccato il passaggio a Los Angeles del centro di Charlotte.