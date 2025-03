Lando Norris conquista la pole position al Gp d'Australia 2025

"È il modo perfetto per iniziare il Mondiale. Congratulazioni vivissime al team, hanno fatto un ottimo lavoro per cominciare l'anno come abbiamo concluso quello scorso. La macchina è molto veloce, è stata una bella lotta tra me e Oscar". Così Lando Norris dopo aver conquistato la pole position del Gp d'Australia, prima gara del Mondiale 2025. "Siamo partiti bene ma domani sarà una gara insidiosa - ha aggiunto il britannico -. Con queste prestazioni è anche difficile fare un giro pulito, mettere tutto insieme, ma sapevo che per stare davanti a tutti dovevo rischiare tanto e senza sbagliare, per fortuna è andato tutto bene".