Lando Norris vince Gp Abu Dhabi, titolo costruttori alla McLaren

Lando Norris su McLaren ha vinto il Gp di Abu Dhabi, ultima gara stagionale di Formula 1, consegnando il titolo del mondiale costruttori alla sua scuderia, che non lo vinceva dal 1998. Alla Ferrari non sono bastati per una rimonta in extremis il secondo posto di Carlos Sainz e il terzo di Charles Leclerc, che era partito in ultima fila.