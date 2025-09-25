Acquista il giornale
Acquista il giornale
ULTIM'ORA

Lappartient rieletto presidente dell'UCI

Per la carica non c'erano in corsa altri candidati

di Redazione Sport
25 settembre 2025
Per la carica non c'erano in corsa altri candidati

Per la carica non c'erano in corsa altri candidati

XWhatsAppPrint

David Lappartient, 52 anni, è stato rieletto per il terzo mandato consecutivo di quattro anni alla presidenza dell'Unione Ciclistica Internazionale (UCI), come annunciato giovedì su X. "Sono lieto di essere stato rieletto presidente dell'UCI per un terzo mandato. Sono grato per la vostra fiducia e felice di poter continuare a promuovere il ciclismo in tutto il mondo", ha scritto il francese, a margine dei Campionati del Mondo di Ciclismo in corso in Ruanda. Nessun altro candidato si era presentato contro di lui.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su