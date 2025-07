L'Arsenal vicino all'attaccante svedese Gyokeres

L'Arsenal è vicino all'acquisto di Viktor Gyokeres dallo Sporting, dopo aver raggiunto l'accordo con l'attaccante svedese. Le trattative per il 27enne ora proseguono con il club portoghese. L'Arsenal, scrive The Guardian, spera di limare i 68 milioni di sterline richiesti. Gyokeres non ha fatto mistero del suo desiderio di una nuova sfida, dopo aver segnato 54 gol con lo Sporting la scorsa stagione, e - a quanto scrive il giornale - ha chiarito di voler unirsi all'Arsenal nonostante l'interesse di altre squadre della Premier League, incluso il Manchester United. Per L'Arsenal é uno degli obiettivi principali del mercato estivo, con un forte interesse anche per Benjamin Sesko del Lipsia. Intanto é arrivato il centrocampista Martín Zubimendi, prelevato dalla Real Sociedad per una cifre intorno ai 60 milioni di euro.