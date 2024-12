L'Australian Open a Johnston, Celli chiude 27/o

Primo titolo in carriera sul DP World Tour per Ryggs Johnston. A Melbourne l'americano ha vinto, con un totale di 269 (65 68 68 68, -18) colpi, l'ISPS Handa Australian Open superando Curtis Luck, 2/o con 272 (-15) davanti ad altri due atleti 'aussie', Marc Leishman e Jasper Stubbs, entrambi 3/i con 273 (-14). Un ultimo giro sottotono non ha permesso a Filippo Celli di ottenere una Top 20. Il romano ha chiuso la gara al 27/o posto con 282 (66 71 71 74, -5). Una vera impresa quella di Johnston. Il 24enne di Libby (Montana), laureatosi alla Arizona State University, si è imposto alla seconda gara sul DP World Tour dove è entrato attraverso la Qualifying School. L'exploit gli ha fruttato 124.141 euro a fronte di un montepremi di 1.050.000. Era dal 2016 (Jordan Spieth) che un americano non riusciva a conquistare l'Australian Open.