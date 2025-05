Lautaro Martinez: "Finale di Champions League con Inter, un'emozione incredibile"

"Sicuramente sarà un'emozione incredibile perché ho già vissuto la finale di Istanbul e anche quella del Mondiale in Qatar. Sono momenti unici che ti restano per tutta la vita, penso che vivere un'altra finale di questo livello in una competizione del genere sarà qualcosa di incredibile". Lo ha detto il capitano dell'Inter Lautaro Martinez, intervistato dalla Uefa verso la finale di Champions League del 31 maggio contro il Psg.

"È un sogno che è a un passo. Non voglio nemmeno pensare al fatto se riusciremo a vincere o no, voglio raggiungere quest'obiettivo che tutti vogliamo e che all'Inter manca da tantissimi anni. Voglio godermi il momento, voglio godermi questa finale, questa partita. Poi ovviamente, se riuscissimo a vincerla, sarebbe un sogno che si realizzerebbe".