Lautaro Martinez verso il recupero per la semifinale di Champions League contro il Barcellona

Lautaro Martinez va verso il recupero per la semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona. Il capitano nerazzurro sta svolgendo un riscaldamento personalizzato sul campo di Appiano Gentile, ma con buon ritmo e cambi di direzione da appare in discrete condizioni. Dopo il classico torello, si unirà ai compagni per allenarsi in gruppo. Qualche problema in più sembra avere invece Benjamin Pavard, il quale dopo aver provato qualche movimento si è fermato toccandosi nuovamente la caviglia sinistra. Si allenerà a parte invece Davide Frattesi, dopo una botta ricevuta.