Lautaro, 'Tre punti importantissimi da portare a casa'

"Sapevamo che affrontavamo una squadra che in casa non aveva ancora subito gol e abbiamo fatto una partita discreta all'inizio, poi siamo riusciti a sbloccare la partita. Nel secondo tempo siamo stati una squadra matura, che ha saputo soffrire. Portiamo a casa tre punti importantissimi". Lo ha detto l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez, intervistato da Dazn dopo la vittoria contro l'Atalanta. "Tutti i giorni lavoro per crescere, sul tiro da fuori ci alleniamo ogni giorno. Ma sono contento. Scarpa d'oro? È qualcosa di importante ma io penso all'Inter, ci sono partite in cui non sono riuscito a fare gol e cerco di aiutare in altro modo, correndo e sacrificandomi e questo è quello che conta. Volevo dedicare la vittoria a Pavard, speriamo che sia qualcosa di non tanto grave così potrà tornare presto in campo.