Lazio: Baroni elogia la squadra dopo la vittoria sofferta contro il Viktoria Plzen

"Sono contento per i ragazzi, è stata una partita difficile per noi ma ci siamo calati in un calcio che non era facile. Con questo campo era difficile anche tenere la palla a terra e per questo questa vittoria ha ancora più valore. La squadra si è spesa e sono contento per i tifosi e per i ragazzi. Questo è un ulteriore passo verso la crescita che stiamo facendo". Così Marco Baroni, tecnico della Lazio, commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria all'ultimo respiro contro il Viktoria Plzen firmata Isaksen.

E proprio parlando del danese l'allenatore laziale sottolinea di non essere "stupito dalla sua crescita, aveva bisogno di fiducia e di sbagliare. Io l'ho liberato, gli dico sempre che mi piace quando rischia perché un attaccante si vede dalle giocate determinanti, è un ragazzo che avevo visto che ci mette cura e sapevo che sarebbe esploso".

Infine un pensiero sulla capacità della Lazio di non mollare mai tanto che "questo è il 19° gol che facciamo negli ultimi 15 minuti, significa che la squadra ci crede sempre. Le vittorie ti danno mentalità e convinzione, ma ricordo sempre ai ragazzi che è la prestazione che ci porta a crescere. Oggi abbiamo saputo soffrire, lo abbiamo fatto bene sacrificandoci e con ordine", conclude.