Lazio: Baroni 'Milan ferito, serve la partita perfetta'

"Domani sarà difficile, incontriamo un avversario che, al di là della classifica, ha fatto due buone partite. Il Milan punta a vincere il campionato, dovremo fare una partita di grande spessore con una squadra ferita che e difficilmente sbaglierà prestazione. Molto passerà da noi, conosciamo il valore dell'organico. Quello che conterà sarà la nostra motivazione, domani dobbiamo fare la partita perfetta dal punto di vista della consistenza e della compattezza". Sono le parole di Marco Baroni, tecnico della Lazio, nella conferenza stampa che anticipa la sfida contro i rossoneri. L'allenatore laziale, poi, sottolinea come "le sconfitte ci devono far male, in tre tempi giocati su quattro abbiamo preso gol all'inizio e dobbiamo partire sparati per essere subito in partita" mentre parlando dei singoli ha ammesso di valutare l'impiego di Nuno Tavares e Castrovilli perché "i ragazzi stanno crescendo, ci sono i presupposti per fare non tutti i 90 minuti ma uno spezzone". Sull'Europa League, invece, Baroni parla di una "competizione bellissima, dove dovremo fare prestazioni di livello e dove non ci sono partite facili, dobbiamo essere pronti". Infine un pensiero su Sven Goran Eriksson, che sarà ricordato prima del match, "persona straordinaria e un allenatore speciale. Una mancanza per tutto il mondo del calcio", conclude.