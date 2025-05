Lazio batte Empoli 1-0: Dia segna e porta i biancocelesti al quarto posto

La Lazio ha battuto 1-0 l'Empoli al Castellani nella prima partita della domenica in Serie A. La rete decisiva è stata realizzata da Dia, dopo nemmeno un minuto, mentre ai toscani nella ripresa è stata annullata per fuorigioco la rete del possibile pareggio, di Viti. L'Empoli ha perso Colombo al 38' pt per doppia ammonizione, stessa motivazione che ha portato al rosso per Hysaj alla mezz'ora del secondo tempo. Grazie ai tre punti, i biancocelesti salgono a quota 63, portandosi momentaneamente al quarto posto, mentre l'Empoli resta penultimo, con 25.