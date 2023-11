Lazio campione, Sarri chiede segnali, squadra risponda

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro il Celtic che non vuole segnali dalla squadra dopo la sconfitta con la Salernitana, ma li vuole domani sul campo. Ha aggiunto che la squadra ha perso per superficialità e mancanza di determinazione, in maniera brutta. Inoltre, dall'Argentina arrivano voci su un possibile arrivo del ct campione del mondo Lionel Scaloni, ex laziale, sulla panchina biancoceleste. Sarri ha affermato di essere contento per l'intervento del ds Fabiani, che ha parlato in modo bello tosto. Ha poi aggiunto che ha già detto alla squadra ciò che doveva dire ieri e che ora bisogna ricompattarsi senza pensare a sabato. Infine, ha sperato che l'atmosfera della Champions dia alla squadra quel qualcosa in più e che non ci siano remore sotto ogni punto di vista.