Lazio-Como 1-1: Espulsione di Tchaouna e gol di Cutrone pareggiano il vantaggio di Dia

E' terminata 1-1 Lazio-Como, anticipo della 20a giornata della serie A. Dopo il primo quarto d'ora, durante il quale un Como molto intraprendente ha messo in difficoltà i padroni di casa, la partita é stata equilibrata fino alla rete di Dia al 34', imbeccato da Guendouzi. Ma al 13' della ripresa l'espulsione di Tchaouna per doppio giallo ha lasciato la Lazio in 10 e la squadra di Fabregas ha aumentato la pressione, fino al gol del pari, segnato da Cutrone al 27'. La Lazio, quarta in classifica, sale a 36 punti. Il Como sale a 19, due punti sopra la zona retrocessione.