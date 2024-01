Lazio-Lecce 1-0, decide il gol di Felipe Anderson

Quinta vittoria di fila per la Lazio in campionato: nell'anticipo dell'ora di pranzo i biancocelesti superano di misura, 1-0 , il Lecce all'Olimpico e torna in corsa per un posto in zona Champions. Una vittoria importante che porta la firma di Felipe Anderson, a segno nella ripresa. Prosegue dunque il momento positivo per la Lazio che dopo aver vinto il derby in Coppa Italia batte anche il Lecce in campionato centrando la quinta vittoria consecutiva. I biancocelesti hanno ora 33 punti, in piena lotta per il quarto posto. Terza sconfitta nelle ultime quattro giornate invece per i salentini.