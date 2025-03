Lazio pronta per la sfida contro Viktoria Plzen in Europa League

"Sentiamo la responsabilità ma fa parte del nostro lavoro, siamo qui per fare una partita importante. Sappiamo che queste sono gare che non puoi sbagliare, qui si gioca senza un domani e la squadra non sbaglierà, ne sono certo. Questo è un campo difficile, qui il Viktoria ha messo tutti in difficoltà, giocano un calcio aggressivo e di corsa. Servirà la miglior Lazio". Così Marco Baroni, tecnico della Lazio, nella conferenza stampa prima della sfida contro il Viktoria Plzen valida per gli ottavi di Europa League.

Il tecnico, poi, ammette come la Lazio si avvicina a un match "che ci siamo guadagnati sul campo. Sono partite bellissime che danno prestigio a tutte le società, affrontiamo squadre con culture diverse e bisogna partire forte dal primo al centesimo minuto perché sono partite in cui bisogna andare forte. Sappiamo quanto sia difficile questa partita ma la squadra farà la massima prestazione con dedizione, voglia e determinazione. Porteremo la nostra identità", prosegue.

La Lazio, però, dovrà fare a meno di Zaccagni, out per un problema al polpaccio ma "recuperabile per la partita di lunedì, gli esami hanno dato esito negativo ma abbiamo preferito non rischiare insieme al giocatore", conclude.