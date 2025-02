Lazio pronta per la sfida di Coppa Italia contro l'Inter: Lazzari fiducioso

"La Coppa Italia è un trofeo che ogni squadra vorrebbe vincere, affronteremo questa partita cercando di passare il turno ad ogni costo e sono certo che faremo una grande partita. Servirà la Lazio migliore perché andiamo a giocare in un campo difficile contro la squadra migliore d'Italia". Cosi Manuel Lazzari, difensore biancoceleste, presenta la sfida contro l'Inter di Coppa Italia ai canali ufficiali del club. Lazzari, poi, ammette come questa Lazio sia "completamente diversa" rispetto a quella che ha accolto il giocatore anni fa.

"Questa è una squadra giovane, con meno esperienza ma con margini di crescita elevati", prosegue. Infine un pensiero sull'Europa League, competizione nella quale la Lazio sfiderà il Viktoria Plzen: "In Europa non ci sono partite semplici, rispetto alla Serie A ci sono altri ritmi. Fosse uscito il derby sarebbe stata tutta un'altra partita a livello mentale. Ma andiamo ad affrontare una squadra forte, che ci darà filo da torcere. Se non andremo lì con la mentalità giusta non sarà facile", conclude.