Lazio pronta per la sfida in Europa League contro il Viktoria Plzen, Fabiani fiducioso

"Fare dei calcoli significherebbe offendere il calcio, noi non snobbiamo nessuna competizione, alla fine della stagione tireremo le somme e vedremo dove saremo arrivati. Lavorando con la massima onestà credo che ci toglieremo qualche soddisfazione". Così Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ai microfoni di Sky Sport commenta il sorteggio di Europa League che vedrà i biancocelesti sfidare il Viktoria Plzen agli ottavi.

"Il derby - ha aggiunto - avrebbe avuto un fascino particolare, soprattutto in Europa. Arrivati a questo punto non dico che una squadra vale l'altra ma sono sicuramente tutte importanti. Dobbiamo confermare quello che abbiamo fatto nella prima parte di questa Europa League, non ce la portiamo da casa perché il Viktoria Plzen è una squadra tosta, quadrata e che sa quello che vuole".

Parlando del nuovo corso intrapreso dalla Lazio, Fabiani ammette come la società abbia avuto "il coraggio di cambiare, nel calcio bisogno averlo. Abbiamo voltato pagina cedendo giocatori importanti che hanno fatto la storia e abbiamo iniziato un nuovo ciclo", prosegue.

Infine sul ruolo di favorita della Lazio il direttore sportivo sottolinea come la squadra "fino ad ora sta facendo cose egregie. Abbiamo un allenatore debuttante in Europa che ha a disposizione ottimi elementi, come dimostra il turnover fatto nella prima parte, che non fanno sentire le assenze", conclude.