Lazio-Roma: Runjaic punta su Padelli, 4-4-2 innovativo e ambizioni europee

L'unico dubbio in vista del monday night di Roma, con la Lazio, mister Runjaic ce l'ha per il ruolo di portiere. In settimana, è tornato ad allenarsi in gruppo anche Okoye, ma il favorito resta il quasi 40enne Padelli, che contro il Parma ha salvato il risultato ed è il beniamino del pubblico friulano.

Per il resto, si va verso la conferma in blocco della formazione che ha conquistato 13 punti nelle ultime cinque gare, con 4 vittorie e il pareggio al Maradona, grazie ad un 4-4-2 innovativo, che prevede una girandola di posizioni tra gli esterni Atta ed Ekkelenkamp, che privano gli avversari di punti di riferimento. Adesso i bianconeri hanno messo nel mirino il Milan, che li precede di soli due punti.

La salute della formazione di Runjaic si nota anche dalla ricchezza della panchina, dove lunedì siederanno Sanchez, Davis, Iker Bravo e Brenner, quattro attaccanti di spessore capaci di cambiare il volto della squadra a partita in corso.

Il tecnico tedesco predica prudenza, ma il posticipo nella capitale rappresenta una sorta di spartiacque stagionale: in caso di risultato positivo, le ambizioni europee diverrebbero realtà.